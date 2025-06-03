Беспрецедентный кризис: потери аграриев Херсонщины превысили миллиард

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) обратилась к премьер-министру и министру аграрной политики и продовольствия Украины с просьбой немедленно оказать государственную поддержку хозяйствам Херсонской области, которые несли убытки из-за засухи.

Об этом сообщила пресс-служба ВАР.

В ассоциации отметили, что аграрии Бериславского района Херсонской области, которые три года подряд работают под постоянной угрозой оккупации, обстрелов и минирования, столкнулись с рекордной засухой.

"Сегодня возник кризис беспрецедентного масштаба.

Сельхозпроизводители Херсонщины столкнулись с последствиями катастрофической засухи (такой засухи аграрии не помнят за все годы независимости Украины), вызванной: резким климатическим изменением после уничтожения Каховского водохранилища; аномально высокими температурами в марте; практически полным отсутствием осадков весной; поздними апрельскими заморозками", - отмечается в обращении.

По предварительным оценкам, в регионе погибло более 55 тыс. гектаров посевов, а прямые убытки уже превысили 1 млрд грн. Сложившаяся ситуация угрожает экономической и социальной стабильности региона.

"Во многих хозяйствах полностью уничтожена семенная база, осенью нечем сеять, часть предприятий уже находится на грани банкротства и без наличия государственной поддержки приведет к полному их банкротству и потере рабочих мест.

Это будет иметь ужасные последствия для Херсонщины, поскольку невозможность ведения сельского хозяйства приведет к обезлюдению этой местности, как непригодной для жизни, что существенно усложнит ВСУ выполнения задач по ее защите от российской агрессии", - подчеркнуло бизнес-объединение.

Аграрный совет призвал правительство немедленно оказать государственную поддержку хозяйствам Херсонской области для их спасения.

Напомним:

За последние три года украинские аграрии потеряли значительную часть техники.