В Україні впали авансові податки з АЗС

В Україні у квітні 2025 року роздрібні продавці пального перерахували до бюджету менше авансових податків, ніж у березні: загальна сума надходжень з податку на прибуток (ПнП) і ПДФО становила 279,9 млн грн, що на 5 млн грн менше, ніж у березні (284,9 млн грн).

Про це пише профільне видання еnkorr з посиланням на дані Державної податкової служби.

Авансовий внесок із податку на прибуток у квітні сплатили 792 компанії з 4 793 ліцензіями, сума надходжень становила 265,8 млн грн. У березні цей показник був вищим — 271 млн грн від 799 платників.

Водночас кількість порушників скоротилася: ПнП у квітні не сплатили 38 підприємств, що володіють 133 ліцензіями, тоді як у березні таких компаній було 54, а ліцензій — 371.

При цьому висхідний тренд спостерігається за авансовим внеском з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що сплачується ФОПами, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним: у квітні його сплатили 132 платники на суму 14,12 млн грн, у березні — 135 платників на 13,87 млн грн.

За чотири місяці загальні надходження з цього податку становили 56,87 млн грн.

Нагадаємо:

Авансові внески з податку на прибуток уперше почали діяти з грудня 2024 року.

Новий механізм сплати авансового ПнП запроваджено через хронічні проблеми з "прибутковістю" АЗС. У 2023-2024 роках понад 70% податку на прибуток, сплаченого 50 найбільшими мережами, припадало на ОККО, ще понад 15% – на WOG.