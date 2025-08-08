Власниці банку "Конкорд" не вдалося повернути його на ринок
Верховний Суд України остаточно підтвердив правомірність рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд" (Дніпро), скасувавши рішення судів попередніх інстанцій.
Про це повідомляє Національний банк України.
В повідомленні йдеться, що постанова Верховного Суду від 30 липня 2025 року є остаточною та оскарженню не підлягає.
LIGA.net з посиланням на Судовий реєстр уточнює, що рішення НБУ про ліквідацію банку оскаржувала одна з його власниць Олена Сосєдка.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд та Третій апеляційний адміністративний суд стали на її бік, не погодившись з аргументами Національного банку (систематичні порушення, причетність до відмивання доходів), які він наводив як підставу для ліквідації.
Суди встановили неадекватність та неспівмірність між застосованим заходом впливу та обставинами правопорушення і звернули увагу на порушення Нацбанком процедури проведення позапланової виїзної перевірки "Конкорду".
Верховний суд, на відміну від судів попередніх інстанцій, не давав оцінки суті позовних вимог.
Він закрив провадження у справі з процесуальних підстав, визначивши, що обраний позивачем спосіб захисту є неефективним та не передбачений чинним законодавством.
Верховний суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги про скасування рішення НБУ взагалі не підлягають судовому розгляду, якщо вони спрямовані на відновлення становища банку, а не на відшкодування шкоди.
Нагадаємо:
В серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкорд" та його ліквідацію.
Сталося це через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.