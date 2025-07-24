Військові купили безпілотних машин для розмінування майже на 160 мільйонів

Військова частина Т0950 (Закарпатська область) 18 липня за результатами тендеру замовила ТОВ "Сучасні вантажівки" машин для розмінування на 158,69 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" повідомляється у системі "Прозорро".

Цьогоріч у Чоп поставлять три гусеничні машини для розмінування FAE PT-300 D:MINE на дистанційному керуванні виробництва італійської компанії FAE Group S.р.А. по 34,00 млн грн, або $812 тис за машину. Вони мають дизельний двигун CAT потужністю 275 кінських сил і незалежний привід трансмісії для руху і робочих органів. А саме ротора 300/FD-250 Flail із 36 ланцюговими молотками та фрези 300/TD-250 Tiller з 68 фіксованими зубами.

До кожної машини йде комплект запасних частин та розхідних матеріалів для проведення обслуговування з розрахунку на 2 000 мотогодин по 13,98 млн грн, або $118 тис за кожен.

Отже, вартість машини разом із комплектом ЗП на 2 000 мотогодин становить 38,92 млн грн, або $930 тис.

Також військові замовили три низькорамні трали K.SLS 3/0N-18/30 виробництва німецької "Kassbohrer" у Туреччині з платформою 9,24 м і вантажопідйомністю 18 т по 4,92 млн грн.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо єдина прийшла на спрощену закупівлю.

За даними системи YouControl, фірма "Сучасні вантажівки" входить у групу родини Мещаніних. Головним активом цієї групи є автомобільний холдинг "Автек", а ключовою особою – Євгеній Мещанін.

Нагадаємо:

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 15 липня уклав договори на закупівлю дронів Autel EVO Max 4T на загальну суму 176,5 млн грн.