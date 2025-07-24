Военные купили беспилотных машин для разминирования почти на 160 миллионов
Воинская часть Т0950 (Закарпатская область) 18 июля по результатам тендера заказала ООО "Современные грузовики" машин для разминирования на 158,69 млн грн.
Об этом пишут "Наши деньги" сообщается в системе "Прозорро".
В этом году в Чоп поставят три гусеничные машины для разминирования FAE PT-300 D:MINE на дистанционном управлении производства итальянской компании FAE Group S.р.А. по 34,00 млн грн, или $812 тыс за машину. Они имеют дизельный двигатель CAT мощностью 275 лошадиных сил и независимый привод трансмиссии для движения и рабочих органов. А именно ротора 300/FD-250 Flail с 36 цепными молотками и фрезы 300/TD-250 Tiller с 68 фиксированными зубами.
К каждой машине идет комплект запасных частей и расходных материалов для проведения обслуживания из расчета на 2 000 моточасов по 13,98 млн грн, или $118 тыс за каждый.
Таким образом, стоимость машины вместе с комплектом ЗП на 2 000 моточасов составляет 38,92 млн грн, или $930 тыс.
Также военные заказали три низкорамных трала K.SLS 3/0N-18/30 производства немецкой "Kassbohrer" в Турции с платформой 9,24 м и грузоподъемностью 18 т по 4,92 млн грн.
Фирма получила заказ без конкуренции, потому что единственная пришла на упрощенную закупку.
По данным системы YouControl, фирма "Современные грузовики" входит в группу семьи Мещаниных. Главным активом этой группы является автомобильный холдинг "Автек", а ключевым лицом - Евгений Мещанин.
Напомним:
Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 15 июля заключил договоры на закупку дронов Autel EVO Max 4T на общую сумму 176,5 млн грн.