БЕБ знайшло підпільну тютюнову фабрику: виготовляла 50 тисяч пачок на добу

У Чернівецькій області правоохоронці виявили підпільну тютюнову фабрику, яка виготовляла понад 50 000 пачок сигарет на добу.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що промислова лінія для виготовлення сигарет була встановлена у нежитловому приміщенні на території області. Для маскування високого споживання електроенергії вона була обладнана дизельною підстанцією.

Виготовлена продукція продавалась під виглядом різних місцевих та європейських брендів.

Під час обшуків вилучили виробничу лінію, готову фальсифіковану продукцію, сировину і понад мільйон підроблених акцизних марок. Загальна вартість вилученого оцінюється у понад 15 мільйонів гривень.

Бюро економічної безпеки проводило розслідування разом із Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції.

Нагадаємо:

Працівники ДВБ Нацполіції, БЕБ, СБУ та прокуратури викрили злочинну групу, яка виготовляла фальшиві документи та збувала їх по всій Україні. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.