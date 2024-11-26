Енергетики посилили відключення світла у Києві та 3 областях

За вказівкою "Укренерго" з 13:00 додалась ще одна черга відключень у Києві, Київщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Київ:

1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Київщина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Одещина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Дніпропетровщина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у вівторок 26 листопада графіки відключення електроенергії будуть застосовувати з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00.