Вартість золота піднялась до історичного максимуму

У вівторок, 22 квітня, ціни на золото ненадовго піднялися вище 3500 доларів за унцію до історичного максимуму.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що підвищення ціни сталось після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелл, викликавши обурення інвесторів і підвищивши попит на безпечний актив.

Спотове золото подорожчало на 0,8% до 3452,15 доларів за унцію до 09:09 GMT після того, як раніше подорожчало до 3500,05 доларів. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 1,2% до 3464,50 доларів.

"Оскільки політична невизначеність і занепокоєння монетарною політикою зберігаються, золото, ймовірно, залишатиметься добре підтриманим. Ключові рівні технічної підтримки зараз оцінюються на рівні 3450 і 3400 доларів, тоді як наступна психологічна ціль зростання – 3600 доларів за унцію", – сказав Александр Цумпфе, трейдер дорогоцінних металів у Heraeus Metals Німеччина.

Водночас срібло подешевшало на 0,9% до 32,41 долара за унцію. Платина зросла на 0,7% до $968,15, а паладій підскочив на 1,8% до $942,67.

Зазначається, що ціни на золото, яке традиційно розглядається як надійний актив на тлі економічної та геополітичної невизначеності, цього року зросли майже на третину.

Нагадаємо:

Трамп назвав очільника Федеральної резервної системи Джерома Пауелла "великим невдахою" і попередив, що економіка США може сповільнитися, якщо процентні ставки не будуть негайно знижені.