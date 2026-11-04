Курс валют 4 листопада: долар у банках не відреагував на новий максимум
Getty Images
Банки оприлюднили курси валют на 4 листопада. Попри новий історичний максимум долара, середні курси в касах банків не змінились.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,49 – 46,15 грн (на 1 листопада: 45,51 – 46,16 грн);
Євро: 50,92 – 51,80 грн (на 1 листопада: 50,92 – 51,80 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 45,50 - 46,10 грн;
- Ощадбанк – 45,55 - 46,10 грн;
- Укрсиббанк – 45,45 - 46,09 грн;
- ПУМБ – 45,60 - 46,20 грн;
- Райффайзен – 45,40 - 45,99 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 51,50 – 51,90 грн;
- Ощадбанк – 50,30 - 50,95 грн;
- Укрсиббанк – 50,90 - 51,75 грн;
- ПУМБ – 51,0 - 51,70 грн;
- Райффайзен – 50,70 - 51,60 грн;
Нагадаємо:
У середу, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшився на 13 копійок та становить 45,66 грн, що є новим історичним максимумом.