Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Курс валют 4 листопада: долар у банках не відреагував на новий максимум

Анастасія Жарикова — 4 листопада, 10:03
Курс валют 4 листопада: долар у банках не відреагував на новий максимум
Getty Images

Банки оприлюднили курси валют на 4 листопада. Попри новий історичний максимум долара, середні курси в касах банків не змінились.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,49 – 46,15 грн (на 1 листопада: 45,51 – 46,16 грн);

Євро: 50,92 – 51,80 грн (на 1 листопада: 50,92 – 51,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 45,50 - 46,10 грн;
  • Ощадбанк – 45,55 - 46,10 грн;
  • Укрсиббанк – 45,45 - 46,09 грн;
  • ПУМБ – 45,60 - 46,20 грн;
  • Райффайзен – 45,40 - 45,99 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • Приватбанк – 51,50 – 51,90 грн;
  • Ощадбанк – 50,30 - 50,95 грн;
  • Укрсиббанк – 50,90 - 51,75 грн;
  • ПУМБ – 51,0 - 51,70 грн;
  • Райффайзен – 50,70 - 51,60 грн;
Читайте також
Далі 50? Долар продають по 47 гривень, а НБУ рекордно "спалює" резерви

Нагадаємо:

У середу, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшився на 13 копійок та становить 45,66 грн, що є новим історичним максимумом.

курс валют євро гривня долар

гривня

Курс валют 4 листопада: долар у банках не відреагував на новий максимум
Далі 50? Долар продають по 47 гривень, а НБУ рекордно "спалює" резерви
Курс валют на 2 листопада: гривня ослабла проти долара та євро

Останні новини