Курс гривні до долара зміцниться після нового максимуму

У четвер, 5 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 13 копійок та становитиме 45,54 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зросте на майже 20 копійок – до 51,25 грн.

Офіційні курси на середу 5 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США – 45,5375 грн (45,6660 грн станом на 4 листопада);

1 євро – 51,2489 грн (51,0582 грн станом на 4 листопада).

Нагадаємо:

У середу, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшився до 45,66 грн, що є новим історичним максимумом.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.