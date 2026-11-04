Курс гривні до долара зміцниться після нового максимуму
Курс долара до гривні зміцнився
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У четвер, 5 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 13 копійок та становитиме 45,54 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зросте на майже 20 копійок – до 51,25 грн.
Офіційні курси на середу 5 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,5375 грн (45,6660 грн станом на 4 листопада);
- 1 євро – 51,2489 грн (51,0582 грн станом на 4 листопада).
Нагадаємо:
У середу, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшився до 45,66 грн, що є новим історичним максимумом.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.