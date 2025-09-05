Свириденко розповіла деталі про бюджет 2026 року

Пріоритетом державного бюджету на 2026 рік будуть видатки на оборону та соціальну сферу.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема у проєкті бюджету буде передбачено 36,5 млрд грн для підтримки громад, 120 млрд грн на освіту та 15 млрд грн на житло для переселенців.

Бюджет на 2026 рік внесуть до Верховної Ради 15 вересня.

Нагадаємо:

З початку 2025 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах майже 356 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1 814 млрд грн.

За серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 242,9 млрд гривень.

Найбільшою статтею видатків держбюджету залишається нацбезпека і оборона – 62,8% усіх видатків загального фонду.

Раніше голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат держбюджету. Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на фінансування держбюджету за 8 місяців спрямовано 345,5 млрд грн, повідомила вона.

У серпні до державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов’язкових платежів, повідомило Міністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.