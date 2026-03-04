Українці торік отримали грошових переказів на 8 мільярдів доларів

Усього у 2025 році в Україну з усього світу було перераховано понад 8 млрд дол. США в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки).

Про це інформує Національний банк.

Зокрема, торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив 1,3 трлн грн (31,6 млрд дол. США в еквіваленті). Це приблизно стільки ж, скільки і за 2024 рік.

За даними НБУ, середня сума одного переказу в межах України у 2025 році становила 1206 грн, що також майже відповідає показникам 2024 року (у 2024 році – 1 231 грн).

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система "PrivatMoney" (59,3% усіх внутрішньодержавних переказів).

Як повідомляє Нацбанк, в Україну за 2025 рік з використанням платіжних систем "переказу коштів" (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано 2,5 млрд дол. США в еквіваленті. За 2024 рік в Україну надійшла така ж сума.

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила 274 дол. США (у 2024 році – 267 дол. США).

Через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (22,4%), Німеччини (12,4%), Ізраїлю (11,1%), Великої Британії (10,7%) та Італії (10,5%).

За інформацією НБУ, лідерами за сумою переказів в Україну були такі три платіжні системи "переказу коштів":

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 39,7% усіх переказів;

RIA (платіжна організація – резидент США) – 21,4% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 17,8% усіх переказів.

Зазначається, що саме через канал платіжних систем "переказу коштів" у 2025 році продовжувалося здійснення виплат гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій.

Нагадаємо:

Національний банк України визначив п'ять важливих платіжних систем в Україні, при чому єдиною системно важливою платіжною системоюзалишається Система електронних платежів НБУ.