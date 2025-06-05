В Украине выросла доля ипотек вне "еОсели", несмотря на сложность конкуренции с госпрограммой

Доля ипотечных кредитов вне государственной программы "еОселя" выросла до 4,5% (на 2%) с начала года.

Об этом сообщила первый заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева, передает "Интерфакс-Украина".

"С начала года доля выданных "коммерческих" ипотечных кредитов (вне государственной программы "еОселя") в среднем составила 4,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество таких кредитов выросло на 2 п.п. При этом более 60% "коммерческой" ипотеки было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке и около 40% - на первичном", - отметила она.

По ее словам, сейчас можно в очередной раз констатировать, что ипотека в Украине развивается именно благодаря "еОсели".

"Очевидно, условия по чисто банковским кредитам не могут конкурировать с государственной ипотекой, ведь в среднем ставки по "еОсели" вдвое ниже процентов, которые предлагают банки", - объясняет Дмитриева.

В то же время она отметила, что в условиях войны сверхважно сохранить этот банковский сегмент.

"К тому же банковские условия более лояльны к заемщику, а также отсутствуют ограничения по "возрасту" дома, в котором гражданин планирует приобрести жилье", - добавила банкир.

Напомним:

Украинцы из-за военных рисков украинцы не готовы инвестировать средства в приобретение жилья, хотя ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятные, чем до полномасштабного вторжения РФ.