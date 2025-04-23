В Україні алкогольна галузь зменшила платежі податків

В березні в алкогольній галузі фіксувалось зниження показника ефективності з ПДВ до 4,5%, що на 1,8 відсоткових пункти менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (6,3%).

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За йлого словами, роздрібна торгівля лікеро-горілчаної галузі в березні в 2025 році показала приріст виторгу за даними РРО/ПРРО, що склав 12,99 млрд гривень.

Водночас середня сума виторгу на 1 ліцензію за рік зменшилась на 2% та склала 124 тис грн.

"Зменшення пов’язано з стрімким ростом кількості виданих ліцензій у 2025 році - кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями з початку року збільшилась на 20 125 одиниць порівняно із груднем 2024 року та становить — 104 677 одиниць", – пояснив Гетманцев.

В результаті, за його словами, в березні сплачено акцизного податку з вироблених в Україні виробів 685,5 млн грн. Це на 3,2 млн грн або 0,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заперечив народним депутатам наявність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації.