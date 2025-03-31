В Україні прогнозують щорічне зростання експорту насіння: причини

Протягом останніх п’яти років Україна у шість разів збільшила експорт насіння сільськогосподарських культур, зокрема зернових та олійних, водночас зменшила обсяги їх імпорту.

Про це йдеться в повідомленні Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", передає Укрінформ.

Зазначається, що за цей час експорт насіння зріс до 122,0 млн дол. США.

Водночас зменшився імпорт, що спричинено кількома факторами.

Як вважають науковці, однією з таких причин є можливість виробляти кондиційне гібридне насіння іноземної селекції на сучасних заводах в Україні, щоб задовольнити внутрішні потреби та експортувати в країни ЄС.

Крім того, зменшилось його споживання внаслідок скорочення площ товарних посівів, що спричинила широкомасштабна збройна агресія РФ проти України.

Попри збільшення посіву деяких зернових та олійних нішевих культур, ці фактори призвели до зростання у 2022-2024 рокох імпорту насіннєвого матеріалу таких культур, як жито, овес, сорго, льон, коноплі та гірчиця, а також насіння цукрових буряків та овочів.

В ІАЕ прогнозують, що у 2025 році та наступних роках експорт зростатиме щорічно на 10-15%, а імпорт насіння сільськогосподарських культур стабілізується на рівні 350-400 млн дол США.

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Нагадаємо:

У 2024 році експорт насіння кукурудзи з України до Євросоюзу зріс порівняно з 2021 роком у понад 30 разів і сягнув рекордного показника у 115 млн дол.