Более 2,5 миллиона украинцев получают пенсию менее 3 тысяч гривен

26% или 2,68 млн украинских пенсионеров получают пенсию менее 3 000 грн. Средний размер такой пенсии - 2 759,86 грн.

Об этом сообщает платформа с открытыми данными Опендатабот.

Еще 1,26 млн человек (12%) получают пенсию свыше 10 000 грн, в среднем - 15 379,97 грн.

Около 27% пенсионеров продолжают работать и сейчас в среднем получают 6 302,76 грн пенсии.

Самые высокие выплаты традиционно у пенсионеров в Киеве - 8 017,65 грн. Это более чем на треть выше среднего показателя по стране. Самые маленькие выплаты в Тернопольской области: 4 484,69 грн. Это на 23% меньше среднего значения.

В целом в Украине насчитывается 10,34 млн пенсионеров.

Читайте также: Государство сокращает социальные расходы и забирает деньги со счетов пенсионеров. Что происходит?

Напомним:

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составит 5 789 грн, что на примерно треть меньше реального прожиточного минимума.