В Україні найчастіше судяться за стягнення боргів ЖКП

В Україні в 2024 році найбільше судових справ стосувались стягнення боргів ЖКП – 298 тис.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Загалом торік зафіксували 3,1 млн судових справ, що лише на 0,3% більше, ніж попереднього року.

Серед них значно зросла кількість кримінальних справ — у 1,6 раза, до 528 тис. Також на 7% побільшало цивільних справ: до 1 млн проти 982 тис.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Згідно з дослідженням, торік суди найбільше розглядали цивільних справ: 33% або понад 1 млн розглянутих справ стосувались адміністративних правопорушень, а ще 17% — кримінальних.

Зокрема, в цивільних судах найбільше справ присвячені стягненням боргів по ЖКП – 298 тис. (28% від усіх цивільних). Наслідують справи про позики та кредити — 126 тис. або 12%, а також розлучення — 120 тис. або 11.5%.

Крім цього, серед адміністративних судів лідером знову стали пенсії. На першому місці соціальні питання звільнених з публічної служби — 151 тис. або 33,7%. Ще 85 тис. (19%) звернулося щодо пенсійного страхування й додатково 22 тис. (5%) відкрито щодо пенсійного страхування "Чорнобильців".

В господарських судах переважають справи наказного провадження — 7,3 тис. тобто 12%. Поставки товарів, робіт та послуг займають 9,4%. Ще 7.6% — частка поставок енергоносіїв.

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