В Україні може здешевшати ще близько 250 позицій ліків

В Україні можуть знизитись ціни на ще близько 250 позицій медичних препаратів.

Про це повідомив президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій, пише "Укрінформ".

"Зараз іде робота над наступними приблизно 200-250 позиціями препаратів, найменувань, на які також буде знижена ціна. Вона не буде знижена на всі 30% - щось буде на 30%, щось на 40%, щось на 20%, це вже ринкова ситуація визначає", - сказав він.

За словами Багрія, на ціну ліків впливає багато чинників. Зокрема, війна, логістика, вартість сировини, яка залежить від коливання курсу валют, енергоносії, необхідність забезпечити безперебійне енергопостачання, величезні інвестиції для будівництва власних потужностей, щоб мати доступ до енергії.

Крім того, додав він, на ціну на ліки суттєво впливають і так звані маркетингові договори, які є на українському ринку.

"Оскільки фармацевтичний ринок генеричний, виробники випускають одну і ту саму діючу речовину, однакову продукцію, вони борються за полицю в цій аптеці. Тут вже так звані маркетингові договори: щоб потрапити туди (в аптеку - ред.), треба заплатити, і відповідно, це призводить до зростання ціни і до того, що ми з вами, як пацієнти, переплачуємо", - наголосив Багрій.

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Нагадаємо:

19 лютого стало відомо, що в Україні з 1 березня на 30% зменшаться ціни на 100 найбільш популярних ліків.