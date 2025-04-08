Понад чверть регіональних медіа в Україні працюють без зарплат – дослідження
В Україні 26% редакцій працюють без оплати праці, тримаючись лише на ентузіазмі журналістів, а більшість має обмежений запас фінансової міцності.
Про це йдеться в дослідженні Національної спілки журналістів України.
Зазначається, що лише 18,1% опитаних редакцій вказують, що зможуть працювати більше півроку без зовнішньої фінансової допомоги. 41% – оцінюють свій запас фінансової міцності лише на рівні півроку. 24,1% – розраховують протриматися лише до трьох місяців. 16,9% – мають запас міцності лише на один місяць.
Згідно з дослідженням, переважна більшість (понад 77%) місцевих медіа функціонує з досить обмеженими місячними бюджетами – до 100 000 грн. Цього часто вистачає лише на мінімальні зарплати працівникам, оплату друку та розповсюдження видань, комунальні платежі, і не залишає можливостей для розвитку та покращення якості контенту.
Дослідження виявило, що третина опитаних регіональних медіа (33,3% або 27 медіа) отримували підтримку від USAID станом на січень 2025 року.
Для медіа, які отримували підтримку USAID, її припинення мало серйозні наслідки:
- Частина редакцій залишилась із значними боргами перед друкарнями (у деяких випадках до 95 тис. грн);
- Невиплачені зарплати працівникам за січень-лютий 2025 року;
- Борги перед виконавцями за вже виконані роботи;
- Значні власні витрати, які мали бути відшкодовані (одна редакція згадує 580 тис. грн).
Вимушені антикризові заходи:
- 46,8% редакцій змушені зменшувати заробітні плати працівникам;
- Понад 40% редакцій планують скорочення штату;
- 36,4% медіа зменшують обсяги матеріалів;
- 35,1% відмовляються від запланованих проєктів та ініціатив;
- 16,9% медіа зменшили періодичність виходу газет (з щотижневих до щомісячних).
Нагадаємо:
ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на суму 738 млн грн.