Понад чверть регіональних медіа в Україні працюють без зарплат – дослідження

В Україні 26% редакцій працюють без оплати праці, тримаючись лише на ентузіазмі журналістів, а більшість має обмежений запас фінансової міцності.

Про це йдеться в дослідженні Національної спілки журналістів України.

Зазначається, що лише 18,1% опитаних редакцій вказують, що зможуть працювати більше півроку без зовнішньої фінансової допомоги. 41% – оцінюють свій запас фінансової міцності лише на рівні півроку. 24,1% – розраховують протриматися лише до трьох місяців. 16,9% – мають запас міцності лише на один місяць.

Згідно з дослідженням, переважна більшість (понад 77%) місцевих медіа функціонує з досить обмеженими місячними бюджетами – до 100 000 грн. Цього часто вистачає лише на мінімальні зарплати працівникам, оплату друку та розповсюдження видань, комунальні платежі, і не залишає можливостей для розвитку та покращення якості контенту.

Дослідження виявило, що третина опитаних регіональних медіа (33,3% або 27 медіа) отримували підтримку від USAID станом на січень 2025 року.

Для медіа, які отримували підтримку USAID, її припинення мало серйозні наслідки:

Частина редакцій залишилась із значними боргами перед друкарнями (у деяких випадках до 95 тис. грн);

Невиплачені зарплати працівникам за січень-лютий 2025 року;

Борги перед виконавцями за вже виконані роботи;

Значні власні витрати, які мали бути відшкодовані (одна редакція згадує 580 тис. грн).

Вимушені антикризові заходи:

46,8% редакцій змушені зменшувати заробітні плати працівникам;

Понад 40% редакцій планують скорочення штату;

36,4% медіа зменшують обсяги матеріалів;

35,1% відмовляються від запланованих проєктів та ініціатив;

16,9% медіа зменшили періодичність виходу газет (з щотижневих до щомісячних).

Нагадаємо:

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на суму 738 млн грн.