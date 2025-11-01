В "Приватбанку" стався збій
1 листопада у "Приватбанку" стався технічний збій.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та уже лагодимо", – заявили у банку.
Компанія підкреслила, що "технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити".
Оновлено о 10:40. В "Приватбанку" повідомили про відновлення роботи сервісів.
"Перекази та платежі знову проходять безперебійно й у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.
