Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В "Приватбанку" стався збій

Альона Кириченко — 1 листопада, 10:00
В Приватбанку стався збій

1 листопада у "Приватбанку" стався технічний збій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та уже лагодимо", – заявили у банку.

Компанія підкреслила, що "технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити".

Оновлено о 10:40. В "Приватбанку" повідомили про відновлення роботи сервісів.

"Перекази та платежі знову проходять безперебійно й у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Користувачі Vodafone та Lifecell зможуть користуватись додатком "ПриватБанку" без витрат мобільного інтернету.

Приватбанк збій

збій

В "Приватбанку" стався збій
Робота проукраїнських хакерів: "Аерофлот" скасував майже 50 рейсів через збій в інформсистемах
ChatGPT масово не працює: OpenAI підтвердила збій

Останні новини