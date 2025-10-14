Українська правда
Користувачі двох операторів зможуть користуватись Приват24 без витрат мобільного інтернету

Володимир Тунік-Фриз — 14 жовтня, 10:36
Користувачі Vodafone та Lifecell зможуть користуватись додатком "ПриватБанку" без витрат мобільного інтернету.

Проц е повідомила пресслужба банку.

"Мати доступ до всіх функцій Приват24 абсолютно безкоштовно, не витрачаючи мегабайти інтернету, зможуть всі клієнти на території України, які є абонентами Vodafone та lifecell", – зазначили у банку.

У повідомленні додали, що доступ до Приват24 без наявності доступного балансу мобільного інтернету дозволить без обмежень провести необхідні операції - поповнити мобільний, переказати кошти, оплатити комуналку тощо.

Водночас у пресслужбі "ПриватБанку" не уточнили, чи можна буде користуватись додатком Приват24 без оплати тарифного плану оператора.

Нагадаємо:

30 вересня Приватбанк виставив на аукціон в "Прозорро.Продажі" один з найбільших спортивних обʼєктів міста Дніпро - футбольний стадіон "Дніпро-Арена" (стадіон "Металург") та футбольну тренувальну базу з критим полем.

