В НБУ прокоментували рекордний продаж валюти з резервів у грудні: апокаліпсису немає

Україна отримує від міжнародних партнерів більшу частину ресурсів на фінансування дефіциту бюджету у валюті. Проте витрачаються бюджетні ресурси переважно в гривні, яку уряд отримує від НБУ в обмін на валюту від зовнішньої допомоги, яка в свою чергу зберігається в міжнародних резервах.

Так прокоментував директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський у колонці на ЕП рекордний продаж валюти з міжнародних резервів у грудні 2024 року.

"Тобто додаткова гривня потрапляє в обіг, коли фінансуються бюджетні видатки. Україна не може забезпечити свої зростаючі потреби в товарах (зокрема зброї) та послугах самостійно. Відповідно потрібен імпорт, а це додатковий попит на валюту. НБУ оцінює обсяги такого попиту і випускає на ринок валюту, яка має замістити гривню, що потрапила на ринок через бюджетні вливання", - зазначив Лепушинський.

За його словами, якщо врахувати обсяги видатків бюджету й міжнародної допомоги, а також значні потреби країни в умовах війни і сезонність видатків, то зростання чистого продажу валюти Нацбанком у грудні "не виглядає вісником апокаліпсису".

"Для прикладу, у грудні 2024 року Україна отримала від міжнародних партнерів близько 9,5 млрд дол., які значною мірою також спрямовувалися на фінансування бюджетних видатків, а чистий продаж валюти Національним банком становив 5,3 млрд дол.

До того ж не варто забувати, що минулого року НБУ впровадив масштабний пакет пом’якшення валютних обмежень, що частково збільшив попит на валюту, водночас суттєво полегшив умови ведення бізнесу в Україні", - написав директор департаменту НБУ.

Крім того, він нагадав, що протягом другої половини 2023 – першої половини 2024 років на тлі зниження інфляції НБУ активно помʼякшував процентну політику, завдяки чому середньорічна облікова ставка знизилася до 13,7% у 2024 році з 22,4% у 2023 році.

Гривневі активи залишалися привабливими, однак не настільки, як у 2023 році.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,8 млрд доларів.