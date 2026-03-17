EVA за рік заробила більше мільярда гривень

Мережа магазинів EVA за рік збільшила виторг на 18% – до 31,8 мільярда гривень, чистий прибуток склав 1,1 мільярд гривень.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Мережа магазинів EVA у 2025 році збільшила виторг (чистий дохід) на 18% – до 31,8 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 27 млрд грн. Чистий прибуток складає 1,1 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Минулого року компанія відкрила 73 нових магазини та станом на 31 грудня управляла мережею із 1167 торгових точок.

Було представлено новий формат "EVA поруч" – у 2025 році відкрито десять таких торгових точок. Зараз він проходить тестування та доопрацювання, після чого буде ухвалене рішення щодо перспектив його подальшого розвитку.

Водночас 15 магазинів було закрито, переважно через просування російських окупаційних військ. А два магазини в Києві були повністю зруйновані внаслідок обстрілів.

У 2025 році EVA розпочала впровадження гібридних кас самообслуговування. Станом на кінець року встановлено 116 гКСО у 116 магазинах.

Близько 15% клієнтів уже користуються цим форматом розрахунку, що зменшує навантаження на персонал у пікові години та підвищує пропускну здатність торгових точок.

Нагадаємо:

В Україні сукупний дохід компаній ритейлу, що увійшли до Індексу Опендатаботу 2026, становив 647,33 млрд грн, що на 22% більше, ніж сумарний дохід лідерів Індексу 2025 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав гарантію розподілу ризиків на 150 млн грн, покривши половину кредиту, який Укрсиббанк видав ритейлеру EVA для розвитку його логістичних хабів.