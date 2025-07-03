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Українці у травні отримали рекордну суму кешбеку

Віктор Волокіта — 3 липня, 15:28
Українці у травні отримали рекордну суму кешбеку

Понад 3,5 мільйона учасників програми "Національний кешбек" отримали 490 млн грн кешбеку за купівлю українських споживчих товарів у травні - найбільшу суму від старту програми.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

490 млн грн - це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.

Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 мільярда гривень кешбеку.

У міністерстві нагадали, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Нагадаємо:

Мета програми — зміна споживацької поведінки на користь української продукції. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Мінекономіки виплати

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Українці у травні отримали рекордну суму кешбеку
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