Україна збільшила експорт зерна на 13,5%: які культури постачають найбільше

У липні-січні 2024-2025 маркетингового року (МР) Україна експортувала зернових та олійний на суму $11 мільярдів. Це на $1,3 мільярда (або 13,5%) більше за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомила Українська зернова асоціація (УЗА), передає Укрінформ.

Серед зернових культур експорт кукурудзи становить $2,4 мільярда (проти 2,1 мільярда у 2023/2024 МР), пшениці - $2,08 мільярда ($1,49 мільярда у минулому сезоні), ячменю - $350 мільйонів. ($212 мільйонів).

У цьому сезоні збільшилися поставки деяких олійних культур, зокрема сої - до $909 мільяонів. (проти $718 мільйонів у 2023/2024 МР) та ріпаку - до $1,452 мільярда. ($1,145 мільярда).

Скоротився експорт насіння соняшнику - до $22 мільйонів проти $57 мільйонів за аналогічний період сезоном раніше.

Попри скорочення експорту цього сезону соняшникової олії, її виторг серед усіх представлених культур є найвищим - до $2,7 мільярда ($2,77 мільярда у попередньому сезоні).

Нагадаємо:

У 2024 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом зросла до $17 млрд, що є найвищим показником за часів дії угоди про асоціацію, та перевищує попередній рекорд 2022 року ($16,5 млрд) на 3%.