Украина увеличила экспорт зерна на 13,5%: какие культуры поставляют больше всего

В июле-январе 2024-2025 маркетингового года (МГ) Украина экспортировала зерновых и масличный на сумму $11 миллиардов. Это на $1,3 миллиарда (или 13,5%) больше аналогичного периода прошлого сезона.

Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА), передает Укринформ.

Среди зерновых культур экспорт кукурузы составляет $2,4 миллиарда (против 2,1 миллиарда в 2023/2024 МГ), пшеницы - $2,08 миллиарда ($1,49 миллиарда в прошлом сезоне), ячменя - $350 миллионов ($212 миллионов).

В этом сезоне увеличились поставки некоторых масличных культур, в частности сои - до $909 миллионов (против $718 миллионов в 2023/2024 МГ) и рапса - до $1,452 миллиарда ($1,145 миллиарда).

Сократился экспорт семян подсолнечника - до $22 миллионов против $57 миллионов за аналогичный период сезоном ранее.

Несмотря на сокращение экспорта в этом сезоне подсолнечного масла, его выручка среди всех представленных культур является самой высокой - до $2,7 миллиарда ($2,77 миллиарда в предыдущем сезоне).

Напомним:

В 2024 году взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом выросла до $17 млрд, что является самым высоким показателем за время действия соглашения об ассоциации, и превышает предыдущий рекорд 2022 года ($16,5 млрд) на 3%.