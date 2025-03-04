Украина за 2 месяца потратила на погашение ОВГЗ больше, чем привлекла от продажи

Правительство Украины в январе-феврале 2025 года привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 45,64 млрд грн и $255 млн. В то же время на погашение по внутренним долговым ценным бумагам за этот период направлено 59,5 млрд грн и $353,3 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Максимальная доходность ОВГЗ, которые размещались на аукционах в феврале, составила в гривне 16,95% годовых, в долларах США - 4,60% годовых. ОВГЗ, номинированные в евро, в феврале не размещались.

Всего с начала полномасштабного вторжения до 28 февраля 2025 года правительство Украины на первичных аукционах по размещению ОВГЗ привлекло 1,09 трлн грн, $8,6 млрд и 2,4 млрд евро, а на погашение по ОВГЗ направило 734,3 млрд грн, $8,9 млрд и 2,1 млрд евро.

Что касается военных облигаций, то их общий портфель в собственности физических и юридических лиц на 1 марта 2025 года составил 190,9 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 101,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 марта 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,9 раза.

Напомним:

19 февраля Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провели первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg.