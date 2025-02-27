Мінфін та Нацбанк провели перший аукціон з обміну держоблігацій на платформі Bloomberg

19 лютого Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що в Україні аукціони державних облігацій через платформу Bloomberg проводяться з 2019 року.

"Аукціон з обміну державних облігацій, що відбувся 19 лютого 2025 року, став першим, у межах якого було застосовано нову функцію цієї платформи. Вона дозволяє учасникам ринку подавати заявки на нові облігації в обмін на облігації з коротшим терміном обігу або менш ліквідні папери в межах однієї транзакції, замість двох окремих операцій", – йдеться в повідомленні.

В Мінфіні зазначають, що це суттєво покращує операційну ефективність для контрагентів і спрощує процес розрахунків.

Нагадаємо:

Попит на сьомих у 2025 році первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок впав до 245,6 млн грн. Це мінімальний рівень за кілька років і в 6,7 раз менше, ніж на попередніх аукціонах.