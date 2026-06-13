МВФ відкрив Україні шлях до нового траншу на $690 мільйонів

Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF на $8,1 млрд, що відкриває шлях до нового траншу на $690 млн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рада директорів МВФ має розглянути домовленість наступного місяця. Якщо її схвалять, загальний обсяг виплат Україні за програмою зросте до $2,2 млрд.

У МВФ зазначили, що Україна виконала всі кількісні критерії та індикативні цілі на кінець березня, але прогрес структурних реформ сповільнився. Угоду досягли після погодження коригувальних заходів, додаткових зобов'язань і перегляду графіка реформ.

Фонд очікує, що у 2026 році зростання ВВП України сповільниться до 1-1,6% через війну, атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру і високі ризики.

Нагадаємо:

26 травня Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360, який має внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився виділити Україні транш кредиту, незважаючи на невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Раніше стало відомо, що співробітники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями відвідають Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і розширенні податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.

Після цього повідомлення, 27 травня Місія МВФ почала в Україні зустрічі з владою та партнерами в межах першого перегляду програми розширеного фінансування.