Україна отримає від Великої Британії $2,5 мільярди на ППО

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,44 млрд або 103 млрд грн) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

31 січня уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей.

"За цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність", – розповів прем’єр.

Нагадаємо:

На сьогодні Європейський Союз - ключовий донор бюджету: Україна отримала 50 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення.