Украина получит от Великобритании $2,5 миллиарда на ПВО

Великая Британия предоставит Украине до 2 млрд фунтов стерлингов ($2,44 млрд или 103 млрд грн) на закупку систем противовоздушной обороны и ракет к ПВО..

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.

31 января правительство одобрило законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по поддержке развития наших оборонных возможностей.

"По этому соглашению также предусмотрены средства на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения. Такие базы будут размещаться и в Украине. Благодаря этому сможем существенно усилить нашу обороноспособность", - рассказал премьер.

Напомним:

На сегодня Европейский Союз - ключевой донор бюджета: Украина получила 50 миллиардов долларов от начала полномасштабного вторжения.