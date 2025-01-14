Шмигаль розповів, скільки грошей надав ЄС Україні від початку великої війни

На сьогодні Європейський Союз - ключовий донор бюджету: Україна отримала 50 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За 35 місяців повномасштабної війни ми залучили від ЄС та європейських країн до державного бюджету вже більше 50 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Цього року Україна отримала від європейських партнерів перші 3 млрд євро, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів РФ, додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Україна отримала 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.