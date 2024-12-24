Доходи від заморожених активів РФ: Україна отримала від США перший транш

Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо:

Україна починає отримувати перші кошти США за рахунок заморожених російських активів: Світовий банк надасть 2 млрд доларів.