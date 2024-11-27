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Украина получила почти 5 миллиардов долларов от Всемирного банка

Артур Крыжный — 27 ноября, 11:24
Украина получила почти 5 миллиардов долларов от Всемирного банка

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это самый большой в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - сообщил он.

Всего за полномасштабную войну через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.

Напомним:

Правительство приняло решение, которое позволит Украине получить 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка.

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Украина получила почти 5 миллиардов долларов от Всемирного банка
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