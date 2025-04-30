Стали известны последние подробности соглашения о недрах с США

Переговорщики из Украины и США в Вашингтоне достигли согласия по основному содержанию соглашения о недрах, но еще работают над техническими вопросами отдельных документов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Стороны достигли согласия по основному содержанию соглашения и сейчас работают над техническими элементами в отдельных документах, сообщили лица на условиях анонимности", - пишет агентство.

Отмечается, что хотя обе стороны считают, что договоренность близка, украинцы надеялись подписать общее соглашение до окончательного согласования деталей, однако США настаивают на согласовании всех компонентов одновременно, отметила один из лиц.

Ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что соглашение о недрах будет подписано в ближайшее время, добавив, что министр экономики Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для подписания.

По словам источников, два текста, которые еще требуют окончательного согласования, касаются механизмов отслеживания средств в соответствии с международными стандартами, при этом американская сторона готова подписать имеющиеся проекты документов после ночных переговоров в среду.

Ранее Financial Times сообщила об определенных трудностях на завершающем этапе переговоров.

Напомним:

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украина готова подписать соглашение о добыче ископаемых с США. Это может произойти уже в среду, 30 апреля.

Для подписания документа в Вашингтон отправилась первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Financial Times сообщило, что подписание рамочного соглашения об использовании недр между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.

Как пишет Bloomberg, в проекте соглашения говорится о создании совместного фонда, который должен привлекать инвестиции в энергетику, горнодобывающую сферу и связанные отрасли украинской экономики.

Украинская делегация 11-12 апреля провела технические консультации в Вашингтоне с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о доступе к полезным ископаемым.

Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.