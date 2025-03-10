У США, Канади та Мексики зростає ризик рецесії через торговельну війну – Reuters

Економічні ризики для США, Канади та Мексики зростають через хаотичне впровадження американських тарифів, що створило глибоку невизначеність для бізнесу та урядів.

Про це свідчать опитування економістів, проведені агентством Reuters.

Інфляційна загроза в США ще більше посилилася, змушуючи Федеральну резервну систему (ФРС) утримуватися від змін у монетарній політиці щонайменше на кілька місяців. Водночас ризики рецесії для економік США, Канади та Мексики також зростають.

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала запровадити 25% мита на імпорт товарів із сусідніх країн, а в четвер вдруге за шість тижнів тимчасово скасувала ці обмеження.

Через такі нестабільні рішення економістам стає майже неможливо прогнозувати майбутнє зростання ВВП, інфляцію та відсоткові ставки. Це також ускладнює оцінку майбутнього рішення Банку Канади щодо ставки, яке заплановане на 12 березня.

Коливання тарифної політики підірвали довіру інвесторів на Уолл-стріт — індекс S&P 500 втратив усі прибутки, накопичені з моменту переобрання Трампа у листопаді.

Економісти провідних банків та дослідницьких інститутів, які регулярно беруть участь в опитуваннях Reuters, охарактеризували ситуацію як "хаос", висловлюючи розчарування через непередбачувану торговельну політику адміністрації Трампа.

Через невизначеність багато компаній відкладають витрати, що негативно впливає на економічне зростання, а іноді навіть спричиняє його скорочення.

Майже всі опитані економісти (70 із 74) вважають, що ризик рецесії в США, Канаді та Мексиці зріс, що свідчить про значне погіршення економічних перспектив у Північній Америці.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив у четвер, що запровадження тарифів у США матиме серйозні негативні наслідки для економік Канади та Мексики.

Через зростання невизначеності майже 70% економістів підвищили свій прогноз інфляції у США на 2025 рік у порівнянні з попереднім місяцем.

Крім того, 85% опитаних вважають, що ризик подальшого зростання цін у США суттєво збільшився.

Половина економістів (56 із 102) очікує, що ставка ФРС залишиться в межах 4,25%-4,50% до середини 2025 року. Інші 46 аналітиків прогнозують щонайменше одне зниження ставки в найближчому кварталі, хоча ще в лютому дві третини опитаних очікували на зниження.

Перспективи економіки Мексики залишаються невизначеними, незважаючи на останнє тимчасове скасування мит.

Нагадаємо:

Основні біржові індекси США впали після того, як коментарі президента Дональда Трампа на вихідних посилили страхи щодо можливого економічного спаду через торговельні суперечки.