У США, Канады и Мексики растет риск рецессии из-за торговой войны – Reuters

Экономические риски для США, Канады и Мексики растут из-за хаотичного внедрения американских тарифов, что создало глубокую неопределенность для бизнеса и правительств.

Об этом свидетельствуют опросы экономистов, проведенные агентством Reuters.

Инфляционная угроза в США еще больше усилилась, заставляя Федеральную резервную систему (ФРС) воздерживаться от изменений в монетарной политике минимум на несколько месяцев. В то же время риски рецессии для экономик США, Канады и Мексики также растут.

Администрация президента США Дональда Трампа угрожала ввести 25% пошлины на импорт товаров из соседних стран, а в четверг второй раз за шесть недель временно отменила эти ограничения.

Из-за таких нестабильных решений экономистам становится почти невозможно прогнозировать будущий рост ВВП, инфляцию и процентные ставки. Это также затрудняет оценку будущего решения Банка Канады по ставке, которое запланировано на 12 марта.

Колебания тарифной политики подорвали доверие инвесторов на Уолл-стрит - индекс S&P 500 потерял все прибыли, накопленные с момента переизбрания Трампа в ноябре.

Экономисты ведущих банков и исследовательских институтов, которые регулярно участвуют в опросах Reuters, охарактеризовали ситуацию как "хаос", выражая разочарование из-за непредсказуемой торговой политики администрации Трампа.

Из-за неопределенности многие компании откладывают расходы, что негативно влияет на экономический рост, а иногда даже вызывает его сокращение.

Почти все опрошенные экономисты (70 из 74) считают, что риск рецессии в США, Канаде и Мексике вырос, что свидетельствует о значительном ухудшении экономических перспектив в Северной Америке.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что введение тарифов в США будет иметь серьезные негативные последствия для экономик Канады и Мексики.

Из-за роста неопределенности почти 70% экономистов повысили свой прогноз инфляции в США на 2025 год по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, 85% опрошенных считают, что риск дальнейшего роста цен в США существенно увеличился.

Половина экономистов (56 из 102) ожидает, что ставка ФРС останется в пределах 4,25%-4,50% до середины 2025 года. Другие 46 аналитиков прогнозируют как минимум одно снижение ставки в ближайшем квартале, хотя еще в феврале две трети опрошенных ожидали снижения.

Перспективы экономики Мексики остаются неопределенными, несмотря на последнюю временную отмену пошлин.

Напомним:

Основные биржевые индексы США упали после того, как комментарии президента Дональда Трампа на выходных усилили страхи относительно возможного экономического спада из-за торговых споров.