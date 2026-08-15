У Приватбанку розповіли, коли повернуть списані під час збою кошти

Приватбанк відновив роботу сервісів після ранкового технічного збою, а кошти за невдалі транзакції, які були списані з рахунків клієнтів, повернуть протягом доби.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

У банку зазначили, що сервіси вже працюють у стандартному режимі. Оплати через POS-термінали проходять, а онлайн-платежі обробляються без затримок.

Під час збою в деяких випадках транзакції не відбувалися, хоча кошти з рахунків клієнтів списувалися.

"Цю проблему також вирішено. Кошти повернуться на рахунки клієнтів протягом доби", – повідомили в Приватбанку.

Причину технічного збою у банку не уточнили.

Нагадаємо:

Уранці 15 серпня ПриватБанк повідомив про складнощі в роботі кількох сервісів. На тлі збою в мережі повідомляли про проблеми з безготівковою оплатою.