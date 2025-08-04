В Киеве заказали реконструкцию архивов за 150 миллионов по завышенным ценам
Дирекция по эксплуатации комплекса сооружений центральных государственных архивных учреждений Украины 25 июля по результатам тендера заказала ООО "Гелеон Плюс" реконструкцию архивов в Киеве (корректировка) за 149,79 млн грн.
Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на "Прозорро".
К середине 2026 года должны выполнить работы, предусмотренные первой очередью второго пускового комплекса реконструкции и развития комплекса сооружений центральных государственных архивов на ул. Соломенская, 24.
Работы финансируются из государственного бюджета.
Договорная цена твердая и включает 7,92 млн грн на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляцией.
В итоговой ведомости ресурсов бетонные тротуарные плиты толщиной 70 мм заказали по 1 747 грн/кв. м.
Компания "Укрспецбетон" предлагает тротуарные плиты такой толщины по 576 грн/кв. м, "Все для ремонта и строительства" продает тротуарную плитку "Золотой мандарин" двойное Т такой толщины без фаски по 680 грн/кв. м, а "М-Брук" - по 685 грн/кв. м. Это в 2,5-3 раза дешевле.
Согласно данным издания, цены на некоторые другие строительные материалы также завышены.
Столичная "Гелеон Плюс" была создана в 2019 году. Ее основателем является Сергей Заруба из Кировоградской области, а директором - Роман Доценко.
Напомним:
Воинская часть 3077 Национальной гвардии Украины 23 июля по результатам тендера заказала ООО "ТЕС.Ла" аппаратно-программный комплекс сбора, обработки и хранения видеоинформации стоимостью 284,99 млн грн.