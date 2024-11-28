У Фінляндії почнуть виробляти безпілотники для України
Фінська група оборонних та безпекових компаній Summa Defence у співпраці з українськими партнерами створює завод з виробництва безпілотників у Фінляндії.
Про це повідомляє пресслужба Summa Defence.
Фінська група створить дочірню компанію Summa Drones, яка очолить спільне з українськими партнерами підприємство. Українськими компаніями, що беруть участь у проєкті, є "Корт", Elf Systems, Skyassist та MPS Development.
Метою створення заводу у Фінляндії є швидке збільшення виробничих потужностей для безпілотників, які використовуються в бойових діях в Україні, а також запровадження промислового виробництва безпілотників у Фінляндії та Європі.
Масштабне виробництво повітряних, наземних та морських дронів планується розпочати у першій половині 2025 року.
"Попит на безпілотні технології та виробничі потужності є високим. Безпілотники будуть постачатися не тільки в Україну, а й по всьому Європейському Союзу та країнам НАТО", – зазначив гендиректор Summa Defence Юссі Холопайнен.
Створення заводу у Фінляндії розглядається як стратегічна інвестиція, спрямована на зміцнення надійності постачань безпілотних систем як в Україні, так і на міжнародній арені.
Нагадаємо:
Уряд Фінляндії має намір якнайшвидше побудувати на своїй території завод із виробництва тротилу, аби надолужити дефіцит боєприпасів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та просить допомоги в НАТО.