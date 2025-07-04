В июне выросли поступления таможенных платежей в бюджет: основные бюджетоформирующие товары

В июне в госбюджет направлено 56,9 млрд грн таможенных платежей. Указанная сумма поступлений на 10,2 млрд грн превышает показатель июня 2024 года и на 1,3 млрд грн больше по сравнению с прошлым месяцем.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По данным таможни, среди основных бюджетоформирующих товаров, обеспечивших наибольшие поступления в июне 2025 года, лидируют:

- нефтепродукты - 12,4 млрд грн;

- автомобили легковые и грузовые - 5,9 млрд грн;

- газы нефтяные - 1,6 млрд грн;

- сигары, сигариллы и сигареты - 1 млрд грн;

- машины для уборки, обмолота сельскохозяйственных культур - 0,8 млрд грн;

- уголь каменный - 0,8 млрд грн.

В то же времяосновными бюджетоформирующими товарами, рост импорта которых обеспечил существенное увеличение поступлений таможенных платежей в июне этого года по сравнению с июнем 2024 года стали:

- автомобили легковые - на 1,7 млрд грн;

- нефтепродукты - на 1,27 млрд грн;

- газы нефтяные - на 817 млн грн;

- сигары, сигареты, папиросы - на 696 млн грн;

- уголь каменный - на 524 млн грн;

- машины и механизмы с/х назначения - на 479 млн грн.

Напомним:

За май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,8 млрд гривен.