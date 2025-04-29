В Белом доме рассказали о пошлинах, которые планируют вскоре отменить

Президент США Дональд Трамп готовится ослабить свои пошлины на авто, которые касаются иностранных запчастей для автомобилей и грузовиков, производимых внутри США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Импортные автомобили также получат освобождение от отдельных пошлин на алюминий и сталь - это сделано, чтобы избежать двойного налогообложения, сообщил в понедельник представитель Белого дома.

"Это соглашение - большая победа для торговой политики президента, поскольку оно вознаграждает компании, которые производят в США, и одновременно дает время производителям, которые выразили намерения инвестировать в Америку и расширить местное производство", - говорится в заявлении министра торговли Говарда Латника.

Ожидаемый шаг, о котором ранее сообщила Wall Street Journal, происходит накануне поездки Трампа в Мичиган - центр американской автомобильной промышленности - для празднования первых 100 дней его второго срока в Белом доме.

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Соглашение, которое запустит эти изменения, может быть подписано уже во вторник, пишет агентство.

Этот разворот станет очередным изменением в торговой стратегии Трампа, который ранее в этом месяце уже приостановил повышение тарифов для десятков торговых партнеров, чтобы дать время для переговоров.

Ожидаемые изменения совпадают с датой вступления в силу 25-процентных пошлин на иностранные автозапчасти - 3 мая. Согласно новому плану, автопроизводители смогут получить частичный возврат уплаченных пошлин на импортные автозапчасти - в соответствии с объемами их производства в США.

Размер компенсаций будет постепенно уменьшаться - это должно стимулировать компании переносить больше элементов своих цепей поставок в США, предоставляя при этом время для адаптации.

Отдельно Трамп намерен ввести механизм, который не позволит импортным автомобилям быть обложенными налогами дважды, в частности через отдельные пошлины на сталь и алюминий.

Автопроизводители, дилеры и поставщики запчастей просили послабления, предостерегая, что тарифы Трампа могут нарушить тесно интегрированную цепь поставок в Северной Америке.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел пошлины на импорт автомобилей и запчастей, охватывающие более 460 млрд долл ежегодного импорта.

Уже 14 апреля Трамп заявил, что рассматривает возможность сделать исключения из пошлин на импорт автомобилей и запчастей, чтобы дать автокомпаниям больше времени для налаживания производства в США.