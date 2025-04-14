Трамп допустив можливість митних винятків для автомобільної галузі

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість зробити винятки з мит на імпорт автомобілів та запчастин, щоб дати автокомпаніям більше часу для налагодження виробництва в США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Я думаю над тим, як допомогти автокомпаніям. Вони переходять на використання запчастин, вироблених у Канаді, Мексиці та інших країнах, і їм потрібно трохи часу, бо планують почати виготовляти їх тут", — сказав Трамп.

Ці слова президента можуть стати полегшенням для автовиробників, які потерпають від запроваджених мит на імпорт автомобілів і легкових вантажівок, однак водночас вони створюють додаткову невизначеність щодо його тарифної політики.

Після слів Трампа акції General Motors, Ford і материнської компанії Chrysler — Stellantis NV — різко пішли вгору, компенсувавши попереднє падіння.

Мита на імпорт автомобілів загрожують підвищенням цін для американських споживачів і можуть порушити автоланцюги постачання, які тісно пов’язані між США, Канадою та Мексикою. Трамп же стверджує, що ці мита необхідні для відновлення американської промисловості.

Трамп запровадив 25% мита на повністю зібрані автомобілі, а тарифи на запчастини мають набути чинності не пізніше 3 травня.

У тарифах на Канаду та Мексику вже передбачені винятки для автомобілів, які мають достатній вміст деталей американського виробництва згідно з чинною Північноамериканською торговою угодою.

Президент США також заявив, що найближчим часом планує запровадити мита на імпорт фармацевтичної продукції.

Читайте також: Приїхали. Завтра Трамп починає "автомобільну війну" з усім світом

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі та запчастини. Акції компаній, що виробляють авто знизились.