Техакції падають: звіт Nvidia не зняв страхів щодо бульбашки витрат на ШІ

Американські технологічні акції в четвер знизилися, оскільки сильна звітність Nvidia не заспокоїла інвесторів, які знову занепокоїлися можливим бульбашки у витратах на розвиток штучного інтелекту.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Технологічно насичений індекс Nasdaq Composite вранці у четвер знизився на 1,2%, а акції виробника чипів подешевшали на 4%. Ширший індекс S&P 500 опустився на 0,6%.

Звіт Nvidia за четвертий квартал, оприлюднений у середу після закриття ринку, показав вищі, ніж очікувалося, доходи та різке зростання прибутку. Це спершу підштовхнуло акції вгору на позабіржових торгах.

Однак згодом інвестори почали нервувати, оскільки "під час конференц-дзвінка прозвучало мало деталей щодо прогнозу виручки", сказав керівник глобальних макродосліджень Deutsche Bank Джим Рід. Уже з початком торгів у Нью-Йорку ціна акцій різко пішла вниз.

Останніми тижнями технологічні папери пережили серію розпродажів: занепокоєння через високі витрати найбільших компаній на розвиток штучного інтелекту наклалися на страхи, що ця технологія може перевернути цілі галузі — від програмного забезпечення до управління статками.

