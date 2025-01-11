"Талібан" став найбільшим покупцем російського борошна

Афганістан під контролем угрупування "Талібан" став найбільшим імпортером російського борошна у 2024 році, подвоївши закупівлі.

Про це повідомило російське державне агентство з експорту сільськогосподарської продукції "Агроекспорт", передає Reuters.

Як повідомляють, Афганістан імпортує борошно, оскільки не має достатніх виробничих потужностей для повного задоволення внутрішнього попиту.

Збільшення імпорту відбулося в той час, коли Росія намагалася зміцнити зв'язки з афганськими правителями "Талібану". Минулого місяця Москва зробила ще один крок до визнання уряду Талібану, коли російський парламент проголосував за закон, який дозволить виключити цей рух зі списку заборонених терористичних організацій.

Агроекспорт, посилаючись на попередні оцінки, повідомив, що минулого року Афганістан купив російського борошна на суму майже $80 млн, що вдвічі перевищує рівень 2023 року.

Загальний обсяг російського експорту пшеничного і пшенично-житнього борошна в минулому році досяг 300 млн дол, що на 3% більше у вартісному вираженні і на 7% більше в натуральному вираженні, згідно з даними спостережного органу.

Китай і Туркменістан також увійшли до трійки найбільших покупців російського борошна.

Нагадаємо:

Росія зобов’язалась приймати трудових мігрантів з Афганістану та надавати їм роботу в окремих регіонах країни.