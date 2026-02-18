Судитимуть фермера у справі про нелегальний тютюновий бізнес на 30 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування стосовно власника фермерського господарства, який налагодив незаконне вирощування, обробку та збут ферментованого тютюну.

Про це повідомили в БЕБ, зазначивши, що кримінальне провадження направлено до суду.

Слідство встановило, що фігурант облаштував підпільні виробничі приміщення з обладнанням для очищення, сортування, пресування та ферментації тютюнового листя.

На території складських приміщень також були розміщені контейнерні сушарні.

Після повного циклу обробки тютюнову сировину фасували та реалізовували по всій території України для подальшого виготовлення контрафактних тютюнових виробів.

Під час обшуків детективи вилучили близько 25 тонн тютюнової сировини, 12 контейнерів для сушіння, спецобладнання, а також гроші, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 30 млн грн.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів).

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки переходить до нової моделі роботи і концентрує ресурси на напрямах, які завдають найбільших втрат державі, у пріоритеті — припинення схем і зменшення тінізації економіки.