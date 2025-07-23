Суд обязал Россию выплатить украинским банкам полмиллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл второй иск к России по убыткам вследствие российской агрессии для банков, которые выводятся с рынка.

Об этом сообщает Фонд.

17 июля Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования Фонда к стране-агрессору на общую сумму 498,5 млн грн.

Это групповой иск, в котором объединены пять банков: "Грин Банк", "Эрде Банк", "Укргазпромбанк", Банк "Таврика" и "Фортуна-Банк".

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В Фонде напомнили, что активы этих банков, в частности часть объектов недвижимости и кредитного портфеля, находились на территориях Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией в 2014 году. Вследствие оккупации банки потеряли возможность распоряжаться этим имуществом.

В целом убытки банков от действий РФ с 2014 года до начала полномасштабного вторжения Фонд предварительно оценивает в 84 млрд грн. По этим убыткам будут поданы иски. Полученные судебные решения в перспективе позволят поставить вопрос о взыскании убытков с России на международной арене.

Сейчас суды рассматривают еще два иска Фонда против РФ: один на 651 млн грн по делу "Промэкономбанка" и групповой иск на более 920 млн грн по убыткам четырех других банков.

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Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы шести ликвидируемых банков на общую сумму 1,2 млрд грн.