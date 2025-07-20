Суд приказал поставщику пожарных машин вернуть воинской части 3,5 миллиона

Хозяйственный суд города Киева обязал ООО "Компания Титал" вернуть воинской части 3,54 млн грн уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом свидетельствует решение суда от 1 июля.

В конце 2023 года воинская часть Национальной гвардии Украины, номер которой скрыт в Судебном реестре, заказал "Титал" пожарный автомобиль водопенного тушения пожара АВ-12-80 на полноприводном шасси Daewoo Novus CM6C7, 6x6 за 21,25 млн грн с учетом 3,54 млн грн НДС. Заказчик перечислил средства.

В дальнейшем воинская часть решила, что компания безосновательно получила НДС и обратилась в суд.

"Титал" возражал против удовлетворения иска. Компания отметила, что согласно позиции Государственной налоговой службы Украины пожарный автомобиль водопенного тушения пожара на полноприводном шасси Daewoo Novus не освобождается от обложения НДС при ввозе на таможенную территорию Украины. Кроме того, на момент рассмотрения дела не было доказательств признания недействительным государственного контракта.

Вместе с тем суд занял сторону воинской части, придя к выводу, что в данном случае пожарная машина - это товар оборонного назначения и не подлежит налогообложению.

Поэтому отменил пункт соглашения о включении суммы налога на добавленную стоимость и взыскал с компании 3,54 млн грн.

"Компания Титал" - украинский производитель специальной техники, в частности пожарных, аварийно-спасательных и другой специальной техники на базе автомобильных шасси.

Учредителями киевской является Павел Брицкий, Дмитрий Брицкий и покойный историк и профессор Черновицкого национального университета Петр Брицкий. Фирма была причастна к МЧС и ГСЧС.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "КСМ-Трейд" в пользу Министерства обороны Украины безосновательно приобретенный налог на добавленную стоимость (НДС).