Нацбанк позбавив ліцензії страхову компанію через непрозору власність

Національний банк відкликав ліцензію на діяльність у страхової компанії ТДВ "СК "Кредо", оскільки визнав її структуру власності непрозорою.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке рішення регулятор ухвалив 17 липня 2025 року.

Згідно з рішенням, "Кредо" втрачає право укладати нові або пролонговувати чинні договори страхування, а також збільшувати свої зобов’язання за вже підписаними угодами.

Крім того НБУ запровадив у страховій компанії тимчасову адміністрацію та усунув чинні органи управління.

Тимчасовому адміністратору надано виключні повноваження керувати активами та зобов’язаннями страховика.

НБУ заборонив будь-які видаткові операції за рахунками "Кредо" та операції з її майном, окрім тих, що необхідні для роботи тимчасової адміністрації.

Страхова компанія "Кредо" була зареєстрована у 1997 році, має 18 власників.

Нагадаємо:

Національний банк України застосував до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними нормативів. Заходи діятимуть до кінця року.