Нацбанк лишил лицензии страховую компанию из-за непрозрачной собственности

Национальный банк отозвал лицензию на деятельность у страховой компании ОДО "СК "Кредо", поскольку признал ее структуру собственности непрозрачной.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение регулятор принял 17 июля 2025 года.

Согласно решению, "Кредо" теряет право заключать новые или пролонгировать действующие договоры страхования, а также увеличивать свои обязательства по уже подписанным соглашениям.

Кроме того НБУ ввел в страховой компании временную администрацию и устранил действующие органы управления.

Временному администратору предоставлены исключительные полномочия управлять активами и обязательствами страховщика.

НБУ запретил любые расходные операции по счетам "Кредо" и операции с ее имуществом, кроме тех, которые необходимы для работы временной администрации.

Страховая компания "Кредо" была зарегистрирована в 1997 году, имеет 18 владельцев.

Напомним:

Национальный банк Украины применил к трем кредитным союзам меры воздействия в связи с несоблюдением ими нормативов. Меры будут действовать до конца года.